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Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:37
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Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

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Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı
Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.
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Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı
Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi.
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Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı
Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.
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Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı

TSANTSALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi.