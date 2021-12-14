Düşmanlarının kafasını kesip bu hale getiriyorlarmış! Vahşi tarihin karanlık yüzü ortaya çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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