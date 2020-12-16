Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyayı sarsan ayin gerçekleri! Öz çocuklarını öldürüp piramitten ittiler Dünyayı sarsan ayin gerçekleri! Öz çocuklarını öldürüp piramitten ittiler
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Teotihuacan hakkındaki korkunç gerçekler ortaya çıktı. Aztekler'in ayinlerde tanrıya kurban olarak çocuklarını öldürdükleri ortaya çıktı. Aztekler öz oğullarını bu piramitlerin tepesinde öldürüp merdivenlerden aşağıya itmiş.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 12:52
Her yıl turist akınına uğrayan Meksika'daki Teotihuacan tapınağı hakkındaki gerçekler dünyayı şaşkına çevirdi. 1987'den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Teotihuacan, tarihte korkunç ayinlere ev sahipliği yaptığı öğrenildi. Aztekler'in tanrılarına kurban adama ayininin gerçekleri korku filmlerini aratmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teotihuacan, yerel dilde "tanrıların yaşadığı yer" anlamına geliyor. Yıllar önce burada yaşayan Aztekler de tanrıları için çoğu zaman ayinler düzenledi. Ayinlerin ortaya çıkan gerçekleri ise korku saldı.
Kuzey ve Orta Amerika kadar dünyanın da en önemli antik kentlerinden bir olma özelliği taşıyor. Tıpkı Mısır'daki gibi piramitleri, geniş meydanları ve daha pek çok yapısıyla Teotihuacan, bölgeyi ziyarete gelen turistleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor.
Teotihuacan Antik Kenti'nin kuruluşu hakkında bugüne kadar kesinlik kazanan herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bilim insanları kentin kuruluşuna dair bir takım varsayımlar geliştirse de bunlar henüz kesin kabul gören yaklaşımlar değildir. Bir türlü aralanamayan bu gizem Teotihuacan'a olan ilginin daha da artmasına neden olmakta.
Teotihuacan kentindeki yapıların konumları, Mısır'ın başkenti Kahire'nin hemen dışında bulunan Gize'deki piramitler gibi, Orion Takımyıldızı'nın yerdeki yansıması olacak biçimde inşa edilmiştir. Bu durum bölge halkının astronomi konusunda ne denli ileri bir birikime sahip olduğunu göstermesi bakımından da büyük öneme sahiptir.