Dünyayı sarsan ayin gerçekleri! Öz çocuklarını öldürüp piramitten ittiler

Teotihuacan Antik Kenti'nin kuruluşu hakkında bugüne kadar kesinlik kazanan herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bilim insanları kentin kuruluşuna dair bir takım varsayımlar geliştirse de bunlar henüz kesin kabul gören yaklaşımlar değildir. Bir türlü aralanamayan bu gizem Teotihuacan'a olan ilginin daha da artmasına neden olmakta.