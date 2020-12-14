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Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

Dünyanın yakından tanıdığı kahinlerden olan Shipton Ana'nın yaşadığı sürede her söylediği günümüzde dahi olay olmaya devam ediyor. Yaşadığı yıllarda günümüzdeki kadar değer görmeyen Shipton Ana'nın kehanetleri bir bir tutunca dikkat çekmeye başladı. Türkler hakkında yaptığı kehanetlerle bilinen Shipton Ana savaşlarla ilgili açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu. İşte Shipton Ana ve tüyler ürperten Türkiye kehanetleri...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 05:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 05:48
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Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

Shipton Ana, Baba Vanga ve Nostradamus kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dikkat çekiyor. İşte Shipton Ana'nın Türkler ve dünya hakkındaki kehanetleri...

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Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

18 yaşındaki Agatha Southeil, çocuğunu doğururken yaşamını yitirdi. Agatha, öldüğü yerde gömüldü. Ve doğan kız çocuğu ise saklandı. Çünkü çocuk normal değildi, başı orantısızdı, gözleri şaşı ama bakışları yakıcıydı, yanakları içe çökük, ağzı dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Kolları bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuzdu.

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Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

Bu çocuk fazla saklanamadı. Köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Nitekim yaşlı iyilik sever bir kadın bakımını üstlendi. Adına Ursula denildi. Ursula, garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyor. Gözleri hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu.

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Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

Evin dışında sürekli yaban kedilerinin sesleri geliyordu. Bir gün eve dönen kadın bebeğin beşiğini boş buldu.Mobilyalar kırılmış, şöminenin ateşleri saçılmıştı. Kadın korku içinde olanları komşularına anlattı. Komşular, çocuğun cinler tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ama çocuk en sonunda bacanın içinde bulundu. Bu olaya kimse bir yorum getiremedi.

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Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

Ursula, zaman içinde bu tür olaylarla büyüdü. Yaşı gelince analığı Ursula'yı okula yollayarak okuma yazma öğrenmesini ister.Ursula hayal gücü ve zekasıyla kısa zamanda tüm hocalarının göz bebeği olmuştur. Fakat öğrenciler arasında bir ucubedir hala. Ursula da kendisine yapılanlar karşısında intikam yolunu seçer.