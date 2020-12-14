Dünyanın tanıdığı kahinden korkunç Türkiye kehaneti! Tüyleri diken diken eden detaylar...

Dünyanın yakından tanıdığı kahinlerden olan Shipton Ana'nın yaşadığı sürede her söylediği günümüzde dahi olay olmaya devam ediyor. Yaşadığı yıllarda günümüzdeki kadar değer görmeyen Shipton Ana'nın kehanetleri bir bir tutunca dikkat çekmeye başladı. Türkler hakkında yaptığı kehanetlerle bilinen Shipton Ana savaşlarla ilgili açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu. İşte Shipton Ana ve tüyler ürperten Türkiye kehanetleri...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 05:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 05:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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