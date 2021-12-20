Dünyanın sayılı kış turizm merkezinde dikkat çeken görüntü! Yarı çıplak leğenle kaydı

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde kar altında belden yukarısı çıplak, leğenle kayan elektrikçi Akif Karabacak'ı görenler hem şaşırıyor hem de kendisini ilgi ile seyrediyor. Kayak merkezinin acemi pistinde sıkıca giyinip, kayak ve kızakla kayanlara leğen ile eşlik eden Karabacak "Çocukken leğen ya da poşetle kayardık. Bu geleneği dünya yıldızı olan Palandöken'de sergilemek istedim" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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