Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, onun bir aile dostu tarafından kendisine ulaştırılmış. İki kadının kolunda olan ortadaki adam 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevinde kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş.

Fotoğraftı ilginç kılan soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü olması. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia ettiği sebebiyle hastaneye kaldırılmış.