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Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

Sosyal medya platformları, zaman zaman sıradışı ve ilginç paylaşımlarla çalkalanırken, son günlerin en dikkat çeken paylaşımı ABD'nin Alabama eyaletinden geldi. Bir adam, büyükannesi ve büyükbabasının gençlik dönemine ait bir fotoğrafı paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede büyük bir ilgi gördü. 1942 tarihli bu gizemli kare, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma ve merak uyandırdı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:14
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Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

Tarihin akışı içerisinde, açıklanamayan gizemli olaylar ve ilginç fotoğraflar her zaman insanların merakını cezbetmiştir. Bilim ve mantıkla açıklanamayan bu detaylar, dilden dile aktarılarak gizemlerini korurken, sosyal medya platformlarında da sıkça tartışma konusu oluyor. Özellikle anlık çekilmiş aile fotoğrafları, içerisinde sakladığı gizemli detaylarla insanları ürkütüp düşündürmeye devam ediyor. İşte o kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

YÜZÜ VE KOLLARI OLMAYAN KIZ

Szigeti Gyöngyi'ye ait akılalmaz fotoğraf gündemde. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta normal görünen bu kare Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kızın var olmasıyla gizem kazanıyor.

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Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

GİZLİ MİSAFİR

1972 yılındaki bir nikahta çekilen bu fotoğraf profesyonel bir fotoğraf makinesi ile çekildi. İlk bakışta yine normal görünen bu kareye detaylı bakıldığında sağdaki erkek konuğun arkasında birinin gizlendiği anlaşılıyor.

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Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

Fotoğrafçıya göre çekim sırasında orada görünen 4 kişi haricinde kimse yoktu.

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Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, onun bir aile dostu tarafından kendisine ulaştırılmış. İki kadının kolunda olan ortadaki adam 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevinde kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş.

Fotoğraftı ilginç kılan soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü olması. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia ettiği sebebiyle hastaneye kaldırılmış.