11 Eylül 2023, Pazartesi
Dünyanın konuştuğu kare! 1942 yılında çekilen gizemli fotoğraf sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!
Sosyal medya platformları, zaman zaman sıradışı ve ilginç paylaşımlarla çalkalanırken, son günlerin en dikkat çeken paylaşımı ABD'nin Alabama eyaletinden geldi. Bir adam, büyükannesi ve büyükbabasının gençlik dönemine ait bir fotoğrafı paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede büyük bir ilgi gördü. 1942 tarihli bu gizemli kare, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma ve merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:14
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14