Dünyanın gözünden Türkler! Övgü dolu sözler...

"Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti.

En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."

Rusya'nın son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeyi 'bağlayıcı bir anlaşmanın ufukta olduğuna dair bir gösterge' diye yorumladı