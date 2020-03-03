Dünyanın gözünden Türkler! Övgü dolu sözler... Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dünyadan övgüler geliyor. Geçmiş yıllarda yaşamış şair, general, filozof, iktisatçı... Bir çok tarihsel figür Türklerin çeşitli özelliklerini kendilerine has biçimde dile getirmiş. İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler. Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:07
Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan 34 kahraman askerimizin kanları yerde kalmadı. Bahar Kalkanı Harekatı'yla rejim güçlerine ağır darbe vuruldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı şekilde deva m ettiğini duyurdu ve son rakamları açıkladı. Bakan Akar, "Rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR
Türkiye'nin zalim rejime karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı da dünya basınında geniş yer aldı. Dünya Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonunu konuştu.
GUARDİAN GAZETESİ: 24 SAAT İÇİNDE 2 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ
İngiliz Guardian gazetesi, 'Türkiye iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini' yazdı.
Rejimin sekiz yıllık savaşta 24 saat içerisinde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirten The Guardian, uçakların vurulmasının Şam hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını vurguladı:
"Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus
güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti.
En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından
İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."
Rusya'nın son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri
Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeyi 'bağlayıcı bir anlaşmanın ufukta olduğuna dair bir gösterge' diye yorumladı