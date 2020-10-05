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Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...
Dünyanın en zor dikkat testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorularını çok az kişi çözebiliyor. Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 05.10.2020 06:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 07:25
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