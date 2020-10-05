05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

Dünyanın en zor dikkat testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorularını çok az kişi çözebiliyor. Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 05.10.2020 06:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 07:25
  • 1
  • 118
Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

Koronavirüs ile başı dertte olan Çinlilerin zeka testi sosyal medyayı salladı. Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.

Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.

  • 3
  • 118
Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

  • 4
  • 118
Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

  • 5
  • 118
Dünyanın en zor dikkat testi! Dahiler bile zorlanıyor...

Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?

(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)