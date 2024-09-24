Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

Köpeklerin zeka düzeyleri büyük ölçüde ırklarına bağlıdır; ancak bireysel öğrenme yeteneği ve problem çözme kabiliyeti de önemli rol oynar. Sahiplerinin eğitimi ve verilen görevler, köpeğin zekasını etkileyen faktörlerdir. British Columbia Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Emeritus Stanley Coren, 1990'ların başında ve 2006'da 120 köpek ırkını test ederek en zeki 10 ırkı belirlemiştir.

İşte Coren'in araştırmasına göre dünyanın en zeki 10 köpek ırkı…