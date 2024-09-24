24 Eylül 2024, Salı
Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...
British Columbia Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü Emeritus olan Stanley Coren, köpek zekasını üç ana başlık altında sınıflandırıyor: içgüdüsel zeka, uyarlanabilir zeka ve itaat zekası. İçgüdüsel zeka, köpeklerin doğuştan gelen yeteneklerini; uyarlanabilir zeka, problem çözme becerilerini; itaat zekası ise insan komutlarını anlama yeteneklerini ifade ediyor. Coren, bu kategoriler ışığında en zeki köpek ırklarını belirleyerek, köpek dünyasının dâhileri olarak bilinen ilk 10 cinsi sıraladı.
Giriş Tarihi: 24.09.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:45