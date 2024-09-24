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Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

British Columbia Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü Emeritus olan Stanley Coren, köpek zekasını üç ana başlık altında sınıflandırıyor: içgüdüsel zeka, uyarlanabilir zeka ve itaat zekası. İçgüdüsel zeka, köpeklerin doğuştan gelen yeteneklerini; uyarlanabilir zeka, problem çözme becerilerini; itaat zekası ise insan komutlarını anlama yeteneklerini ifade ediyor. Coren, bu kategoriler ışığında en zeki köpek ırklarını belirleyerek, köpek dünyasının dâhileri olarak bilinen ilk 10 cinsi sıraladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:45
Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

Köpeklerin zeka düzeyleri büyük ölçüde ırklarına bağlıdır; ancak bireysel öğrenme yeteneği ve problem çözme kabiliyeti de önemli rol oynar. Sahiplerinin eğitimi ve verilen görevler, köpeğin zekasını etkileyen faktörlerdir. British Columbia Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Emeritus Stanley Coren, 1990'ların başında ve 2006'da 120 köpek ırkını test ederek en zeki 10 ırkı belirlemiştir.

İşte Coren'in araştırmasına göre dünyanın en zeki 10 köpek ırkı…

Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

10. Avustralya Sığır Köpeği: Enerjik yapısıyla bilinen bu köpek, sürü yönetme becerisi ve inatçılığıyla tanınır.

Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

9. Rottweiler: Güçlü ve güvenilir bir bekçi köpeği olan Rottweiler, zekası ve disipline olan yatkınlığıyla dikkat çeker.

Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

8. Papillon: Küçük boyutuna rağmen, çeviklik ve itaat yarışmalarında üst sıralarda yer alır. Zeki ve cesur bir köpektir.

Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...

7. Labrador Retriever: Dost canlısı ve enerjik yapısıyla tanınan bu köpek, özellikle aileler tarafından çok tercih edilir.