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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...

Köpekler insanoğluna en yakın varlıklardan birisi. Onlara evimizi, iş yerimizi, hayvanlarımızı teslim ediyoruz. Yeri geliyor kulağımız yeri geliyor gözümüz oluyorlar. Peki, severek beslediğimiz köpekler arasında zekasıyla ön plana çıkan ırklar hangileri? İşte zekasını bütün dünyada ispatlamış köpek türleri...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 05:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 05:57
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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...

10. Avustralya çoban köpeği Avustralya çoban köpeği, Avustralya'nın doğa sert ve sıcak şartlarına uyum sağlamış bir köpektir. Eskiden çobanlar, sürüyü kontrol etmek için bu köpekleri kullanırlardı.

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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...

Hızlı ve çevik olmaları nedeniyle sürüyü çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorlardı.

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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...

Bu köpekler yarışmalarda aldıkları başarılar ile ilk 10 da kendilerine yer buluyorlar.

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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...

9. Rottweiler, o ilginç bakışları ve sert mizaçları sebebiyle bazen ürkütücü olabilirler. Ancak yavru iken bu köpeklerden daha sevimli bir köpek cinsi.

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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...

Aslında o sert duruşunun altında çok sıcak kanlı bir hayvan vardır. Kesinlikle tam bir aile köpeğidir.