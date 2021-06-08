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Dünyanın en zeki 10 köpeği belirlendi! Bakın hangi ırklar var...
Köpekler insanoğluna en yakın varlıklardan birisi. Onlara evimizi, iş yerimizi, hayvanlarımızı teslim ediyoruz. Yeri geliyor kulağımız yeri geliyor gözümüz oluyorlar. Peki, severek beslediğimiz köpekler arasında zekasıyla ön plana çıkan ırklar hangileri? İşte zekasını bütün dünyada ispatlamış köpek türleri...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 05:52Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 05:57