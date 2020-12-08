Dünyanın en tehlikeli kuşu Cassowary yere düşen sahibini öldürdü!

CASSOWARY KUŞU NEDİR?

Casuarius cinsine ait olan Cassowary kuşu Avusturalya ve Yeni Gine ormanlarında görülür, oldukça iridir, uçamaz ancak çok tehlikelidir. Görünüşünden deve kuşu cinsinden olduğunu düşünmeniz normaldir; öyle ki büyük taksonom Carl von Linneaus da onları 1758 yılında Struthio casuarius, yani devekuşları cinsine (Struthio) dahil etmiştir.