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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın en tehlikeli kuşu Cassowary yere düşen sahibini öldürdü! Dünyanın en tehlikeli kuşu Cassowary yere düşen sahibini öldürdü!
Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinen Cassowary sahibini öldürdü. ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olay görenlerin kanını dondurdu. 75 yaşındaki Marvin Hajos, beslediği Cassowary türü bir kuş tarafından öldürüldü.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 06:18 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 06:20
Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinen Cassowary, ABD'nin Florida eyaletinde, 75 yaşındaki sahibi ölümüne sebep oldu. Ayağı kayıp düşen Hajos, Cassowary'nin saldırısına uğradı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Peki Cassowary kuşu nedir? İşte detaylar...
CASSOWARY KUŞU NEDİR?
Casuarius cinsine ait olan Cassowary kuşu Avusturalya ve Yeni Gine ormanlarında görülür, oldukça iridir, uçamaz ancak çok tehlikelidir. Görünüşünden deve kuşu cinsinden olduğunu düşünmeniz normaldir; öyle ki büyük taksonom Carl von Linneaus da onları 1758 yılında Struthio casuarius, yani devekuşları cinsine (Struthio) dahil etmiştir.
Ancak sonradan bu canlıların sanılandan daha uzak akraba oldukları anlaşılmıştır ve Casuarius isimli ayrı bir cinse ayrılmışlardır. Devekuşları ile cassowariler, emular, kiwiler ve rhealar ile birlikte "ratitler", yani uçamayan kuşlar infrasınıfındandır.
Aslında devekuşlarının boyu daha uzundur; ancak cassowary, Avusturalya'nın en ağır kuşudur ve dünyada da ikinci sıradaki en ağır kuştur. Uzaktan bakıldıklarında kıla benzeyen ama kıl olmayan tüylere sahiptirler (kıllar Memeliler Sınıfı'nın, tüyler Kuşlar Sınıfı'nın ayırt edici özelliğidir).