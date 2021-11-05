HaberlerGaleriDünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak
Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Yılda dekar başına 100 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:35Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:35