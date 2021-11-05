06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Yılda dekar başına 100 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:35
  • 1
  • 16
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen projede Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde 6 çiftçi ile iş birliği yapılarak ekilen safranın ilk hasadı gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

Bölgede uzun yıllar atıl kalmış toprakların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projede safranın bölge şartlarına uygunluğu ve verimi yüzleri güldürdü.

  • 3
  • 16
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

  • 4
  • 16
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, safranın son derece önemli bir ürün olduğunu ancak Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini söyledi.

  • 5
  • 16
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında! Dönüm başı 100 bin lira kazandıracak

Aygül, safranın toplum tarafından bilinirliliğinin artmasıyla bakanlık tarafından konuyla ilgili proje yürütüldüğünü belirterek, "Projeyi İnegöl ve Yenişehir ilçesinde başlattık. Safranı İnegöl ve Yenişehir yöresinde kümelendirmeyi ve üretimi daha çok artırmayı hedefliyoruz." dedi.