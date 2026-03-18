Dünyanın en iyi hamur işleri listesi açıklandı: İlk 10’da 5 Türk lezzeti

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 16:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

TasteAtlas tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri" listesinde Türk mutfağından 18 çeşit yer aldı. Güncellenen sıralamada hem tatlı hem de tuzlu lezzetler değerlendirildi. Antakya künefesi, fıstıklı sarma, Gaziantep baklavası gibi geleneksel tatlar ilk sıralardan listeye girdi.

Dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, 15 Mart 2026 tarihli güncellemesinde "Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri" listesini açıkladı. Farklı ülkelerden onlarca lezzetin yer aldığı sıralamada Yunanistan'ın Trigona panoramatos tatlısı zirvede yer alırken, Türkiye'den Antakya künefesi ikinci, fıstıklı sarma ise üçüncü sıraya yerleşti. Gaziantep baklavası da ilk 5 içerisinde kendine yer bulurken, Türk mutfağının yufka bazlı tatlı ve börek çeşitleri listede geniş bir temsil gücü yakaladı.

TÜRK MUTFAĞINDAN 5 ÇEŞİT İLK 10'DA Trigona Panoramatos İlk Sırada Listenin ilk sırasında yer alan Trigona panoramatos, Selanik'e özgü şerbetli ve kremalı yapısıyla dikkat çekti. İnce yufka katmanlarının çıtır dokusu ve iç dolgusunun yoğun aroması, bu tatlıyı zirveye taşıyan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Türkiye ilk 3'te: Künefe ve Fıstıklı Sarma Zirveye Yerleşti Listede ikinci sıraya yerleşen Antakya künefesi, geleneksel yapısı ve kendine özgü lezzetiyle dünya sıralamasında üst basamaklara çıktı. Hatay'a özgü bu tatlı, ince yufka ve peynir dengesiyle uluslararası beğeni topladı.

Üçüncü sıradaki fıstıklı sarma ise Gaziantep mutfağının en özel tatları arasında gösteriliyor. Doğal yeşil rengi ve yoğun aromasıyla öne çıkan bu özel baklava çeşidi, listede Türkiye'nin güçlü temsilcilerinden biri oldu.