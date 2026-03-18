Dünyanın en iyi hamur işleri listesi açıklandı: İlk 10’da 5 Türk lezzeti

TasteAtlas tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri" listesinde Türk mutfağından 18 çeşit yer aldı. Güncellenen sıralamada hem tatlı hem de tuzlu lezzetler değerlendirildi. Antakya künefesi, fıstıklı sarma, Gaziantep baklavası gibi geleneksel tatlar ilk sıralardan listeye girdi.

Dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, 15 Mart 2026 tarihli güncellemesinde "Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri" listesini açıkladı. Farklı ülkelerden onlarca lezzetin yer aldığı sıralamada Yunanistan'ın Trigona panoramatos tatlısı zirvede yer alırken, Türkiye'den Antakya künefesi ikinci, fıstıklı sarma ise üçüncü sıraya yerleşti. Gaziantep baklavası da ilk 5 içerisinde kendine yer bulurken, Türk mutfağının yufka bazlı tatlı ve börek çeşitleri listede geniş bir temsil gücü yakaladı.

TÜRK MUTFAĞINDAN 5 ÇEŞİT İLK 10'DA

Trigona Panoramatos İlk Sırada

Listenin ilk sırasında yer alan Trigona panoramatos, Selanik'e özgü şerbetli ve kremalı yapısıyla dikkat çekti. İnce yufka katmanlarının çıtır dokusu ve iç dolgusunun yoğun aroması, bu tatlıyı zirveye taşıyan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Türkiye ilk 3'te: Künefe ve Fıstıklı Sarma Zirveye Yerleşti

Listede ikinci sıraya yerleşen Antakya künefesi, geleneksel yapısı ve kendine özgü lezzetiyle dünya sıralamasında üst basamaklara çıktı. Hatay'a özgü bu tatlı, ince yufka ve peynir dengesiyle uluslararası beğeni topladı.

Üçüncü sıradaki fıstıklı sarma ise Gaziantep mutfağının en özel tatları arasında gösteriliyor. Doğal yeşil rengi ve yoğun aromasıyla öne çıkan bu özel baklava çeşidi, listede Türkiye'nin güçlü temsilcilerinden biri oldu.

Gaziantep Baklavası Dünya Sahnesinde

Gaziantep baklavası, listede üst sıralarda yer alarak küresel bilinirliğini bir kez daha teyit etti. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü geçmişiyle dikkat çeken baklava, ince yufka katmanları ve kaliteli fıstık kullanımıyla uluslararası alanda beğeni toplamaya devam ediyor.

Türk Mutfağı Listeyi Salladı

Listede yalnızca tatlılar değil, tuzlu yufka lezzetleri de öne çıktı. Paçanga böreği, su böreği, sigara böreği ve gül böreği gibi Türk mutfağına özgü birçok ürün sıralamada kendine yer buldu. İşte TasteAtlas listesine giren Türkiye'ye ait 18 farklı lezzet ve dünya sıralamasındaki konumları…

2. Antakya Künefesi
3. Fıstıklı Sarma
4. Gaziantep Baklavası
7. Paçanga Böreği
13. Baklava
17. Börek
18. Şöbiyet
26. Sigara Böreği
29. Gül Böreği
31. Boşnak Böreği
33. Su Böreği
34. Bülbülük
35. Kestaneli Baklava
36. Tepsi Böreği
45. Güllaç
47. Sütlü Nuriye
52. Vişneli Baklava
56. Dilber Dudağı

İLK 10'DA HANGİ LEZZETLER YER ALDI?

SıralamaYemek AdıÜlkePuan
01Trigona panoramatosYunanistan4.6
02Antakya künefesiTürkiye4.5
03Fıstıklı sarmaTürkiye4.4
04Gaziantep baklavasıTürkiye4.4
05BougatsaYunanistan4.4
06SirnicaBosna Hersek4.4
07Paçanga böreğiTürkiye4.3
08Banitsa (peynirli)Bulgaristan4.3
09BurekBosna Hersek4.3
10Zelnik (lahanalı banitsa)Kuzey Makedonya4.3
