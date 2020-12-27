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Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri...

Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu. Amerika'dan Avrupa'ya Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan farklı tatlardan oluşan listede Türkiye'den de 2 tatlı listeye girdi. İşte dünyanın en iyi tatlıları...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 17:19
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Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri...

Alfajore, Güney Amerika

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri...

Elmalı turta, Avusturya

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri...

Baklava, Türkiye

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri...

Kara orman pastası, Almanya

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Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri...

Burma, Orta Doğu ve Türkiye