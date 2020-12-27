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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri... Dünyanın en iyi 50 tatlısı! İşte listeye giren Türk lezzetleri... Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu. Amerika'dan Avrupa'ya Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan farklı tatlardan oluşan listede Türkiye'den de 2 tatlı listeye girdi. İşte dünyanın en iyi tatlıları... Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 17:19
Alfajore, Güney Amerika
GALERİ DEVAM EDİYOR
Elmalı turta, Avusturya
Baklava, Türkiye
Kara orman pastası, Almanya
Burma, Orta Doğu ve Türkiye