30 Haziran 2024, Pazar
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı
ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Donanmaları" listesini yayınladı. Devletlerin askeri deniz gücünü tüm detaylarıyla inceleyen platformun raporuna göre, Türk Donanması, küresel arenada dikkat çekici bir yükseliş sergileyerek listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
Giriş: 30.06.2024 10:46
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