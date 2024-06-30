Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

2024 yılında Global Firepower tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye Deniz Kuvvetleri önemli bir sıçrama yaparak dünyanın en güçlü donanmaları arasında yer almayı başardı. Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya gibi deniz kuvvetleri açısından güçlü ülkeleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

İşte o liste;