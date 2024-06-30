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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Donanmaları" listesini yayınladı. Devletlerin askeri deniz gücünü tüm detaylarıyla inceleyen platformun raporuna göre, Türk Donanması, küresel arenada dikkat çekici bir yükseliş sergileyerek listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Giriş: 30.06.2024 10:46
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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

2024 yılında Global Firepower tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye Deniz Kuvvetleri önemli bir sıçrama yaparak dünyanın en güçlü donanmaları arasında yer almayı başardı. Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya gibi deniz kuvvetleri açısından güçlü ülkeleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

İşte o liste;

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

97-Estonya

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

96- Uruguay

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

95- Somali

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Türkiye 100 ülke arasında zirveye demir attı

94- Litvanya