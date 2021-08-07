Dünyanın en güçlü çenesine sahip olan hayvanın ağzına kolunu soktu! Sonuç felaket

Dünyanın en güçlü çenelerinden birisine sahip olan timsah kapan kaplumbağaları o kadar büyük bir basınç uyguluyor ki sebze, meyve veya herhangi bir canlının çenesinin arasında ezilmesi saniyeler bile sürmüyor. Timsah kapan kaplumbağasının çene gücünü yakından deneyimlemek isteyen adam, kolunu kaplumbağanın ağzına soktu. Kolundaki muhafaza da çılgın adamı korumaya yetmedi. İşte çılgın deneyin sonunda ortaya çıkan feci tablo...

Giriş Tarihi: 07.08.2021 01:17 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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