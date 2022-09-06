Dünyanın en büyük nehir balığı! 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Bu süreç görenleri büyülüyor

Kimileri için vazgeçilmez bir tutku olan balık avlamada ortaya çıkan yeni yöntem görenleri adeta şoke etti. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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