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Haberler Galeri Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

Dünyanın en büyük balıklarını yakalıyorlar. Balık değil canavar gibiler. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:28
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Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

Dünyanın bilmediğimiz yerlerinde karşılaşmadığımız öyle canlılar var ki!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.

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Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 kez yakalanabiliyor.

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Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!

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Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor