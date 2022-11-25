Dünyanın en büyük balığı 🐟Yılda sadece bir kez böyle yakalanıyor | Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor

Dünyanın en büyük balıklarını yakalıyorlar. Balık değil canavar gibiler. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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