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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı! Bakın düşmanlarını nasıl korkutuyor?

Tropikal Kelebek Bahçesine Filipinler'den getirilen kanat uzunluğu 28 santime ulaşan dev kelebek "Atlas" yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Atlas dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip. Düşmanlarını korkutma taktiği ise hayrete düşürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 18:03
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'ndeki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görenleri hayrete düşüren kelebek ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

İşte Filipinler'den getirtilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas". Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarına sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip.

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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu süre de takriben bir hafta oluyor.

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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Atlas kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetre kareyi bulabiliyor olmasıyla elde ediyor.

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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

DÜŞMANLARINI BÖYLE KORKUTUYOR

Kanatlarındaki desenler ise bir kobra yılanını andırdığı için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor. Kanatlarını ağır ağır çırptığı zaman adeta saldırıya geçecek bir kobra yılanını andırarak düşmanlarını korkutuyor."