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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı! Bakın düşmanlarını nasıl korkutuyor?
Tropikal Kelebek Bahçesine Filipinler'den getirilen kanat uzunluğu 28 santime ulaşan dev kelebek "Atlas" yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Atlas dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip. Düşmanlarını korkutma taktiği ise hayrete düşürüyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 17:44Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 18:03
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
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Dünyanın en büyüğü! 'Atlas' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı