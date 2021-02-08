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Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Gelin ve damat büyük şok yaşadı

Dünyada yaşanan bazı olaylar insanları şaşırtmaya ve aynı zamanda da korkutmaya davam ediyor. Fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz birbirinden ilginç o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 06:35
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Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Gelin ve damat büyük şok yaşadı

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil. İşte herkesi merak ettiren birbirinden ilginç fotoğraflar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Gelin ve damat büyük şok yaşadı
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Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Gelin ve damat büyük şok yaşadı
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Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Gelin ve damat büyük şok yaşadı
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Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Gelin ve damat büyük şok yaşadı