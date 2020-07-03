Dünyada ‘sosyal medya kanunları’ nasıl? Uzman isim açıkladı! Dünyadaki 'sosyal medya kanunları' hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Deniz Yengin, "2017 yılında Almanya'da anayasaya karşı söylemler içeren paylaşımların 24 saat içinde silinmesi, aksi takdirde paylaşımın yer aldığı sosyal medya şirketlerine 57 milyon euro ceza verilmesine dair bir karar alındı." dedi. Giriş Tarihi: 03.07.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 10:08
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR"
Sosyal medyada bireysel mahremiyet, toplumsal etik değerler, ırkçılık ve nefret söylemi içeren paylaşımlar gibi noktalar açısından getirilecek hukuki ve mali yaptırımların artık bir gereklilik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yengin, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu tip yaptırımlar var.
Örneğin, 2017 yılında Almanya'da anayasaya karşı söylemler içeren paylaşımların 24 saat içinde silinmesi, aksi takdirde paylaşımın yer aldığı sosyal medya şirketlerine 57 milyon Euro ceza verilmesine dair bir karar alındı. Yine 2020 yılı itibariyle Fransa'da da ırkçı içerikler ve nefret söylemi içeren paylaşımlar 24 saat içinde silinmezse, sosyal medya şirketlerine 1.25 milyon Euro ceza verileceği ifade edildi.
Avrupa Birliği, diğer devletlerden de destek görerek 2021 yılına kadar terör ve nefret söylemi içeren paylaşımların 1 saat içinde silinmesi, aksi takdirde hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacağı kararı aldı. Benzer şekilde de Avustralya'da bu tip içeriklerin 48 saat içinde silinmesi, aksi takdirde sosyal medya şirketlerine 525 bin dolar, kullanıcıya da 125 bin dolara kadar para cezası uygulanması, gerekirse hapis cezası verilmesi de gündeme geldi. Türkiye'de de bu tip bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor" dedi.
"MALİ VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR VAR"
Sosyal mecralarda, bireylerin hak ve özgürlükleri ihlal edilmeden, çeşitli yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yengin, "Mevcut mevzuatta sosyal medya üzerinden kişisel verilerin ihlali, taciz, erişim engeli, şifre kırma, hakaret gibi fiiller için mali ve hukuki yaptırımlar var.