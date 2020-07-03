Dünyada ‘sosyal medya kanunları’ nasıl? Uzman isim açıkladı!

Avrupa Birliği, diğer devletlerden de destek görerek 2021 yılına kadar terör ve nefret söylemi içeren paylaşımların 1 saat içinde silinmesi, aksi takdirde hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacağı kararı aldı. Benzer şekilde de Avustralya'da bu tip içeriklerin 48 saat içinde silinmesi, aksi takdirde sosyal medya şirketlerine 525 bin dolar, kullanıcıya da 125 bin dolara kadar para cezası uygulanması, gerekirse hapis cezası verilmesi de gündeme geldi. Türkiye'de de bu tip bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor" dedi.