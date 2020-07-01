Dünyada sadece Güneydoğu Anadolu'da yaşıyor! Kendi türünü yerken görüntülendi...

Prof. Dr. Ali Satar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin tespitlerinizle şunu görüyoruz. Bir kanibalizm olayı söz konusu. Tabii bu uzun antenli çekirgelerde görülen bir olay aslında ama bu tür için biz hiç şahit olmamıştık. Ayrıca, size teşekkür ederiz. Bunu görüntülerde gördük ve çok şaşırdık hakikaten. Bunlar normalde yumurtalarını daha kaliteli bir hale getirmek için erkeklerini de yiyebiliyorlar. Bunda da söz konusu olduğunu görüyoruz.