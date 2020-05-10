Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen ''Samuel Clemens hangi yazarın adıdır?'' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...