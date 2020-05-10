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Haberler Galeri Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen ''Samuel Clemens hangi yazarın adıdır?'' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 04:44
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Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular...

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Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...
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Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...
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Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...
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Dünyaca ünlü yazarın gerçek adı bakın neymiş! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...