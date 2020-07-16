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Dünya Türkiye'nin bu silahını konuşuyor! 2023'e damga vuracak

Yerli ve milli silah üretiminde çok ciddi işlere imza atan Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticisi ülkelerin tüm dikkatini üzerine çekti. Türkiye 2023 hedeflerine doğru giderken, askeri teknolojide geliştirilen yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok kalemde kendi silahını üreten Türkiye'ye diğer ülkelerden sipariş yağmuru yağıyor. Sınıfının en önemli silahları arasında olan milli silahlarımızın etkileyici performansı, başta ABD olmak üzere diğer silah üretici ülkelerin gündeminde. İşte Türkiye 2023 silahlarına ilişkin geliştirilen yerli ve milli silahları...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 11:32
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Dünya Türkiye'nin bu silahını konuşuyor! 2023'e damga vuracak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

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Dünya Türkiye'nin bu silahını konuşuyor! 2023'e damga vuracak

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

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Dünya Türkiye'nin bu silahını konuşuyor! 2023'e damga vuracak

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek.

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Dünya Türkiye'nin bu silahını konuşuyor! 2023'e damga vuracak

Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin yapımına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor.

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Dünya Türkiye'nin bu silahını konuşuyor! 2023'e damga vuracak

231 METRE UZUNLUĞUNDA, 32 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 27 BİN TON AĞIRLIĞINDA

TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak.

231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.