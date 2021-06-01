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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü
Su aygırları vahşi doğanın en kuvvetli hayvanlarından. O kadar güçlüler ki etçil olmamaları diğer hayvanlar için çok büyük şans. Yine de su aygırları ani öfkeleriyle tanınan varlıklar. Güney Afrika'da kayda alınan görüntülerde dünya inanılmaz anlara şahit oldu. Gücüyle nam yapan su aygırının sırtlanların tuzağına düştüğünü görenler şaşkınlığını gizlemekte zorluk çekti. İşte saniye saniye kayda alınan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 05:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 05:28
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