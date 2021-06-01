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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü

Su aygırları vahşi doğanın en kuvvetli hayvanlarından. O kadar güçlüler ki etçil olmamaları diğer hayvanlar için çok büyük şans. Yine de su aygırları ani öfkeleriyle tanınan varlıklar. Güney Afrika'da kayda alınan görüntülerde dünya inanılmaz anlara şahit oldu. Gücüyle nam yapan su aygırının sırtlanların tuzağına düştüğünü görenler şaşkınlığını gizlemekte zorluk çekti. İşte saniye saniye kayda alınan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 05:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 05:28
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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü

İstisna olarak elbette nispeten daha güçsüz hayvanların, büyük avcılara karşı galip geldiğini görmüştür vahşi doğa. Ama bu defa ki çok farklı çünkü bir tarafta su aygırı diğer tarafta ise sırtlanlar var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü

Zekalarıyla ve güçlü çene yapılarıyla bilinen sırtlanların, öğle yemeği için hedefi su aygırı oldu.

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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü

İnanılmaz anlar saniye saniye kayda alındı. İşte dünya tarihine geçen o kareler...

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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü
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Dünya tarihinde böyle bir görüntü kayda alınmadı! Sırtlanlar su aygırını tuzağa düşürdü