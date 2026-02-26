Dünya nüfusu 8,2 milyar oldu! 2025’in en kalabalık 10 ülkesi: Çin ilk sırada değil

2025 yılı itibarıyla dünyanın en kalabalık ülkesi belli oldu. Yaklaşık 1,46 milyar nüfusa ulaşan Hindistan, Çin'i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Çin ise 1,4 milyarın biraz üzerindeki nüfusuyla ikinci sırada bulunuyor. Çin'in nüfusu 2023'ten bu yana düşüş eğilimine girmiş durumda.

Dünya nüfusu 8,2 milyara yükselirken artışın ağırlık merkezi Asya'da kalmaya devam ediyor. Uzun yıllar ilk sırada yer alan Çin, yerini Hindistan'a bıraktı. Afrika'da hızlı büyüme sürerken bazı gelişmiş ülkelerde nüfus gerilemesi dikkat çekiyor.

KÜRESEL NÜFUS 8,2 MİLYARA ULAŞTI 2025 verilerine göre dünya genelindeki toplam nüfus yaklaşık 8,2 milyar seviyesine çıktı. Statista makalesine göre; uzun vadeli projeksiyonlar, küresel nüfusun 2080'li yıllarda 10,3 milyara kadar yükselebileceğini, ardından ise kademeli bir gerileme sürecine girebileceğini gösteriyor.

Son yıllarda sağlık hizmetlerindeki iyileşme, hijyen standartlarının artması ve yaşam koşullarındaki gelişmeler, özellikle bebek ve çocuk ölümlerini azaltarak nüfus artışını destekledi. Aynı dönemde ortalama yaşam süresi yükseldi ve dünya nüfusunun ortalama yaşı istikrarlı biçimde arttı. 20. yüzyıl ortalarından bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yaşam beklentisi farkı da önemli ölçüde daraldı.

ASYA AÇIK ARA ÖNDE Kıtalar bazında bakıldığında en kalabalık bölge Asya olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük 20 ülkesinin 11'i Asya kıtasında yer alıyor. Asya'nın toplam nüfusu, Afrika kıtasının yaklaşık dört katına ulaşarak küresel sıralamada açık ara lider konumunu koruyor.