Dünya nüfusu 8,2 milyar oldu! 2025’in en kalabalık 10 ülkesi: Çin ilk sırada değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi

2025 yılı itibarıyla dünyanın en kalabalık ülkesi belli oldu. Yaklaşık 1,46 milyar nüfusa ulaşan Hindistan, Çin'i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Çin ise 1,4 milyarın biraz üzerindeki nüfusuyla ikinci sırada bulunuyor. Çin'in nüfusu 2023'ten bu yana düşüş eğilimine girmiş durumda.

Dünya nüfusu 8,2 milyara yükselirken artışın ağırlık merkezi Asya'da kalmaya devam ediyor. Uzun yıllar ilk sırada yer alan Çin, yerini Hindistan'a bıraktı. Afrika'da hızlı büyüme sürerken bazı gelişmiş ülkelerde nüfus gerilemesi dikkat çekiyor.

KÜRESEL NÜFUS 8,2 MİLYARA ULAŞTI

2025 verilerine göre dünya genelindeki toplam nüfus yaklaşık 8,2 milyar seviyesine çıktı. Statista makalesine göre; uzun vadeli projeksiyonlar, küresel nüfusun 2080'li yıllarda 10,3 milyara kadar yükselebileceğini, ardından ise kademeli bir gerileme sürecine girebileceğini gösteriyor.

Son yıllarda sağlık hizmetlerindeki iyileşme, hijyen standartlarının artması ve yaşam koşullarındaki gelişmeler, özellikle bebek ve çocuk ölümlerini azaltarak nüfus artışını destekledi. Aynı dönemde ortalama yaşam süresi yükseldi ve dünya nüfusunun ortalama yaşı istikrarlı biçimde arttı. 20. yüzyıl ortalarından bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yaşam beklentisi farkı da önemli ölçüde daraldı.

ASYA AÇIK ARA ÖNDE

Kıtalar bazında bakıldığında en kalabalık bölge Asya olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük 20 ülkesinin 11'i Asya kıtasında yer alıyor. Asya'nın toplam nüfusu, Afrika kıtasının yaklaşık dört katına ulaşarak küresel sıralamada açık ara lider konumunu koruyor.

DEMOGRAFİK GEÇİŞ NÜFUS DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Son iki yüzyılda yaşanan hızlı nüfus artışı, "demografik geçiş" olarak adlandırılan sürecin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte önce ölüm oranları belirgin şekilde düşüyor, ardından doğurganlık oranlarında gerileme başlıyor ve yaşam süresi uzuyor. Ölüm oranlarının düştüğü ancak doğum oranlarının yüksek kaldığı ara dönemlerde nüfus hızla artıyor.

Sanayileşmiş ülkelerde demografik geçiş genellikle 1800'lü yıllarda başladı ve doğum ile ölüm oranlarının yeniden dengelenmesiyle nüfus artışı istikrara kavuştu. Günümüzde daha az gelişmiş ülkelerde bu geçiş farklı aşamalarda ilerliyor.

Örneğin Çin, demografik geçiş sürecinde Hindistan'dan daha ileri bir noktada bulunuyor. Bu durum, Çin nüfusunun düşüşe geçmesini açıklayan temel faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Hindistan ise daha yüksek doğurganlık oranları sayesinde büyümeye devam ediyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ

Hindistan - 1.463,9 milyon

Çin - 1.416,1 milyon

ABD - 347.3 milyon

Endonezya - 285.7 milyon

Pakistan - 255.2 milyon

Nijerya - 237.5 milyon

Brezilya - 212.8 milyon

Bangladeş - 175.7 milyon

Rusya - 144 milyon

Etiyopya - 135.5 milyon

Sıra Ülke Nüfus (Milyon)
11 Meksika 132
12 Japonya 123,1
13 Mısır 118,4
14 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 112,8
15 Vietnam 101,6
16 İran 92,4
17 Türkiye 87,7
18 Almanya 84,1
19 Tayland 71,6
