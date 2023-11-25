Dünya literatürüne girdi! Türkiye’de 8 yeni örümcek türü keşfedildi

YENİ ÖRÜMCEK TÜRLERİ
Keşfedilen örümceklerden 3'ünün Dasumia, 5'inin ise Harpactea cinsine ait olduğunu belirten Kunt, örümcek türlerini şöyle sıraladı:
"Bunlardan Antalya'ya atfettiğimiz Dasumia antalyaensis Finike civarından toplandı. Diğer türlerden Dasumia capacii Kemer'de, Dasumia yagmuri Kumluca'da, Harpactea bilecenoglui Alanya'da, Harpactea elverici Alanya ve Gazipaşa'da, Harpactea bilgenur Elmalı ve Kaş'ta, Harpactea kankilicorum Kemer'de, Harpactea yanardagi Döşemealtı ilçelerinde dağılım gösteriyor. Mevcut bilgilerimize göre keşfedilen örümcek türlerinin tamamı endemik ve dağılımları oldukça sınırlı. Örneğin Harpactea bilecenoglui sadece Alanya Kalesi ve civarında dağılmakta."