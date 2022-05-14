Dünya çiftçiler günü kutlama mesajları: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü resimli mesajları ve sözleri

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

* Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız...

* Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.