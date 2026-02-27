Dünya bu sesle yankılanıyor! Pop rap yerine "Hu der Allah"

Celal Karatüre'nin seslendirdiği ilahiler, sınırları aşarak tüm dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sözde müzik adı altında pazarlanan anlamsız nakaratlardan uzaklaşarak milyonlarca dinleyiciye Allah'ın isimlerini ulaştıran bu eşsiz eserler, gönüllere şifa olurken manevi bir uyanışın kapılarını da aralıyor.

Sosyal medya platformlarında son günlerin en çok konuşulan ismi Celal Karatüre oldu. Kendine has yorumu ve etkileyici ses tonuyla seslendirdiği ilahilerle kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Karatüre, özellikle "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle dijital dünyada yeni bir akım başlattı.

Maneviyatın sesi olan bu ilahiler, Kabe'de hacıların dilinden dökülen "Hu" nidalarıyla birleşerek dünya çapında adeta bir fenomen haline geldi. Sokaklarda, evlerde, okullarda ve dünyanın dört bir yanındaki düğünlerde yankılanan bu nameler, dinleyenlerin kalplerinde farklı bir ışık yakıyor. POP RAP YERİNE "HU DER ALLAH" Modern dünyadaki kayıplar içinde yolunu arayan ruhlar, Celal Karatüre'nin gönüllere dokunan yorumu ve Allah lafzının mucizevi etkisiyle huzur buluyor.

"ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR" Bu manevi dalganın anlamını değerlendiren Mescid-i Aksa ve Solmaz Akduman Camii İmam Hatibi Ömer Türkan, "Bu hadiseleri ilk gördüğümüzde, görüntüler sosyal medyada trend olduğunda Saf Suresi'nin 8. ayeti aklıma geldi. Ayet-i kerimede, Allah'ın nurunu insanlar söndürmeye çalışsa da, Allah onu kafirler istemese de tamamlayacaktır." dedi.

RUHA ŞİFA VEREN "HU" NİDASI İlahilerin, popüler hikayeler sunan geçici heveslerden çok daha derin bir anlam taşıdığını belirten Ömer Türkan, "Popüler müzikler insanın bedenini ve dışını hareket ettirebilir; ama Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek ruha şifa verir, ruhu arındırır ve insanın içine işler." dedi.