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Haberler Galeri Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilk gün yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, buradaki etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 16:41
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Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında vatandaşlara reflektör yelek, sırt çantası, hikaye ve boyama kitapları ile çeşitli oyunlar hediye edildi.

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Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Ayrıca vatandaşlara çeşitli yiyecek ikramında bulunuldu.

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Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

VATANDAŞLAR BAŞKENT MİLLET BAHÇESİNİ BEĞENDİ

Millet Bahçesine gelen vatandaşlardan Arzu Karabulut, güzel havayı ve tatili değerlendirmek için geldikleri millet bahçesini beğendiklerini söyledi.

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Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Firdevs Ecik ise hiçbir etkinliği kaçırmamak için sabah erken saatlerde millet bahçesine geldiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Ziyaretçilerden Bedrettin Güröz de millet bahçesini çok beğendiğini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.