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Dün Başkan Erdoğan hizmete sokmuştu! Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilk gün yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, buradaki etkinlik alanlarında vakit geçirdi.
Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:41Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 16:41