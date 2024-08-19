Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı