19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

Muğla'da akşam saatlerinde bir düğün salonunda çıkan tartışma gelin ve damadın en güzel günlerini kana buladı. "Masamıza baktın" tartışması nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada sandalyeler, şişeler havada uçuşurken bıçakla birbirlerine saldırdılar. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken düğün salonundaki dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:53
Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, sandalyeler ve şişeler havada uçuştu. Ringe dönen düğün salonundaki dehşette aralarında gelin ve damadın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç., eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması üzerine büyük bir kısmı erkeklerden oluşan grupla tartışmaya başladı

Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç., karşı tarafla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar birbirine saldırdı.

Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı

Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada

TUTUKLANDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 13 kişi taburcu edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.