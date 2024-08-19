19 Ağustos 2024, Pazartesi
Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular! Gelin ve damat dahil çok yaralı var: Dehşet anları kamerada
Muğla'da akşam saatlerinde bir düğün salonunda çıkan tartışma gelin ve damadın en güzel günlerini kana buladı. "Masamıza baktın" tartışması nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada sandalyeler, şişeler havada uçuşurken bıçakla birbirlerine saldırdılar. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken düğün salonundaki dehşet anları ise kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:53