Düğünde gelin ve damada hayrete düşüren takı! Gelinin babası: İlk defa böyle bir şeye denk geldik
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğün merasiminde gelin ve damada takı töreninde öyle bir şey takıldı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirtti.
Giriş Tarihi: 27.06.2021
14:45 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
14:47
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Oğuzhan ve Özge Altunkürek'in düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Hamza Özkan Cıbır tarafından gelin ve damada her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı. Gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirterek, dijital paranın herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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"ARTIK DÜĞÜNLERDE BUNU GÖRECEĞİZ"
Damadın ağabeyi Fevzi Altunkürek ise
, "Dijital çağın en mutlu anını yaşıyoruz. Dijital para artık yaygınlaşacak, artık düğünlerde bunu göreceğiz" şeklinde konuştu.
"HER ŞEY DİJİTALLEŞİYOR"
Damat tarafının aile yakını olarak düğüne katılan kripto para yatırımcısı Cıbır,
"Belki de geleceğin olayını yapıyoruz şu anda, kripto paralar ile gelinle damada takılar takıyoruz. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi. 3 bin dolar değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.
GELİNİN DAYISINDAN ŞAŞIRTAN TAKI
Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada takı töreninde altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar...
Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.