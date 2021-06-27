Düğünde gelin ve damada hayrete düşüren takı! Gelinin babası: İlk defa böyle bir şeye denk geldik

"HER ŞEY DİJİTALLEŞİYOR"

Damat tarafının aile yakını olarak düğüne katılan kripto para yatırımcısı Cıbır, "Belki de geleceğin olayını yapıyoruz şu anda, kripto paralar ile gelinle damada takılar takıyoruz. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi. 3 bin dolar değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.