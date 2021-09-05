Düğünde gelin ve damada altın yerine bakın ne taktılar! Davetliler bile şoke oldu
Son dakika haberine göre: Antalya'nın Serik ilçesinde gelin ile damada arkadaşları ilginç bir sürprize imza attı. Davetlilerin bile şoke olduğu olayda çiftin takı törenindeki ilginç anlar sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 05.09.2021
06:41
Antalya'nın Serik ilçesinde gelin ile damada takı töreninde ilginç bir sürprize imza atan arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.
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Serik ilçesinde dünya evine giren Ercan ve Saliha Kılıç, düğünlerindeki takı merasiminde arkadaşları tarafından 5'i bir yerde yerine sigara takıldı. Yakın arkadaşları tarafından organizasyon şirketi ile anlaşarak yapılan sürpriz sonrası gelin ile damat büyük şok yaşadı.
Bu ilginç sürpriz sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Damat Kılıç ise, "Düğün sonrası evimize geldikten takı çantasından sigara çıkması benim için ilginç oldu," dedi.
"SÜRPRİZİ GÖRÜNCE TABİ Kİ ÇOK ŞAŞIRDIK" İlginç olayı anlatan damat Ercan Kılıç, "İki gün önce düğünümüz oldu ayın 28'inde. Zaten yeterince heyecanlı ve mutluyduk. Takımı merasimi sırasında yakın bir aile dostumuzun kızı, bizim de haberimiz yok iken böyle bir sürpriz yapmak istemiş. Sürprizi görünce tabi ki çok şaşırdık. Bir o kadar da sevindik, mutlu olduk. Etraftan aldığımız tepkilerden dolayı da mutlu olduk. Yani sosyal medya aracılığıyla birçok kişi arayıp sordu. Bunun yaşanması bizi mutlu etti" diye konuştu.
"ŞAKA AMAÇLI SİGARA TAKALIM DEDİK" Sürprizi gerçekleştiren İrem Genç ise, "İki gün önce aile dostumuzun düğününde takı merasiminde yaptığımız küçük bir şaka. Eğlence amaçlı, insanlar sosyal medyada da fenomen oluyor 1 lira filan takıyordu. Biz de sigara takalım dedik. Sonra videoyu akşama paylaştık, çok tepki almış şaşırdım ama eğlence amaçlı yaptık. Kimsenin haberi yoktu, organizasyoncunun haberi vardı. Gelinle damat beni görünce böyle çok şaşırdılar" ifadelerini kullandı.