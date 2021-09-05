Düğünde gelin ve damada altın yerine bakın ne taktılar! Davetliler bile şoke oldu

"SÜRPRİZİ GÖRÜNCE TABİ Kİ ÇOK ŞAŞIRDIK"

İlginç olayı anlatan damat Ercan Kılıç, "İki gün önce düğünümüz oldu ayın 28'inde. Zaten yeterince heyecanlı ve mutluyduk. Takımı merasimi sırasında yakın bir aile dostumuzun kızı, bizim de haberimiz yok iken böyle bir sürpriz yapmak istemiş. Sürprizi görünce tabi ki çok şaşırdık. Bir o kadar da sevindik, mutlu olduk. Etraftan aldığımız tepkilerden dolayı da mutlu olduk. Yani sosyal medya aracılığıyla birçok kişi arayıp sordu. Bunun yaşanması bizi mutlu etti" diye konuştu.