Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin ile damat şoke oldu

Son dakika haberine göre: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genç bir çiftin düğününde damadın ağabeyinden sürpriz takı geldi. Takı töreninde damadın ağabeyi genç çifte taktığı takı ile hem gelin ile damadı hem de davetlileri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.08.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 06:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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