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Haberler Galeri Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin ile damat şoke oldu

Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin ile damat şoke oldu

Son dakika haberine göre: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genç bir çiftin düğününde damadın ağabeyinden sürpriz takı geldi. Takı töreninde damadın ağabeyi genç çifte taktığı takı ile hem gelin ile damadı hem de davetlileri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.08.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 06:39
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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genç bir çiftin düğününde damadın ağabeyinden sürpriz takı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu

DİYARBAKIR'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım'a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından içinde bin TL'lik Bitcoin bulunan şifresi karekod formatında bastırılan hesap cüzdanı takıldı.

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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu

Ergani ilçesinde Ruken ve Mahsum Yıldırım çifti, bir düğün salonunda yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu

Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı. Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL'lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı.

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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu

O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.