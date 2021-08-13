05 Eylül 2021, Pazar
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin ile damat şoke oldu
Son dakika haberine göre: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genç bir çiftin düğününde damadın ağabeyinden sürpriz takı geldi. Takı töreninde damadın ağabeyi genç çifte taktığı takı ile hem gelin ile damadı hem de davetlileri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 13.08.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 06:39
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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
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Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
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- 57
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu
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- 57
Düğünde damadın ağabeyinden herkesi şaşırtan takı! Gelin işe damat şoke oldu