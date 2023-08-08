Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Uzakdoğu yemekleri sunan restoranlardan talep var
Mersin'in Erdemli ilçesinde tropik ürünlerden gölevez olarak da bilinen kolakasın bahçesi kuruldu. Kilosu 20-25 lira arasında satılan ürünün dönümde üreticisine 100 bin liraya kadar gelir getirdiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 08.08.2023
14:11
Küresel iklim değişikliğiyle birlikte daha da ılımanlaşan Akdeniz Bölgesi'nin üreticileri de tropik ve subtropik ürünlere yönleniyor, ekim ve ürün sayısı da yaygınlaşıyor. Daha önce bir birinden farklı ürünlerin yetiştiği bölgede bu sefer de tropik ürünlerden gölevez olarak da bilinen kolakasın bahçesi kuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da Erdemli'de üretici Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen tarafından kurulan bahçede incelemede bulunuldu, hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlara kolakas yemeği ikram edilirken kilogram fiyatının 20-25 TL arasında satıldığı ifade edildi.
Dönümde 100 bin TL'ye kadar gelir getiren ürünün özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlerde Uzakdoğu yemekleri sunan restoranlar tarafından talep edildiği kaydedildi.
"TROPİK VE SUBTROPİK MEYVELERİN ÜRETİMİ OLDUKÇA GELİŞTİ"
İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, iklimin ılımanlaşmasıyla birlikte özellikle sahil bölgelerinde tropik ürünlerin yetişmesine imkan sağladığını belirtti.
Tropik ürün yelpazesinin giderek arttığına dikkat çeken Zayim, "Bugün üreticimizin kendi çabalarıyla kurduğu Gölevez yani Kolakas bahçesindeyiz. Tabi biz Mersin İl Müdürlüğü olarak bir çok üründe çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bölgemizde son zamanlarda muz ile birlikte tropik ve subtropik meyvelerin üretimi oldukça gelişti.