Domuz gribi (H1N1) arttı mı? H1N1 virüsü nedir? Belirtileri neler? Kovid-19'dan farkı ne? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık...
Son dakika haberi... Son dönemde artan koronavirüs vakalarının yanında domuz gribinin de arttığı belirtiliyor. Vatandaşlar koronavirüse mi yakalandım yoksa gribe mi diye şüpheye düşüp araştırıyor. Peki sadece belirtilere bakarak anlamak mümkün mü? Hem Kovid-19 hem de griple nasıl başa çıkılır? H1N1 virüsü nedir? Risk grupları kimler? Ankara Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Giriş Tarihi: 09.01.2022
12:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
12:20
Sadece koronavirüs vakaları değil aynı zamanda halk arasında domuz gribi olarak bilinen vakalarda da artışlar yaşanıyor.
O artışların nedenleri neler? Son dönemde artan vakalarla birlikte vatandaşlar da koronavirüse mi yakalandım yoksa gribe mi diye şüpheye düşüp araştırıyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Peki
domuz gribi arttı mı? Belirtileri neler? Kovid-19'dan farkı ne? H1N1 virüsü nedir? Risk grupları kimler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Ankara Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR
Gerçekten son iki haftadan beri özellikle solunum yolunu etkileyen virüs enfeksiyonlarında
belirgin bir artışı biz de görmeye başladık. Son bir hafa bu iyice netleşti. Bunların bir kısmı gerçekten de grip vakalarından oluşuyor. Sadece domuz gribi diye tabir edilen H1N1 vakaları değil diğer tip grip vakaları ve soğuk algınlığı virüslerinde artış var.
RİSK GRUPLARI KİMLER?
Zaten biz genellikle hekimler domuz gribi kelimesini kullanmıyoruz bu çünkü çok anlamsız bir kelime. Grip virüsleri birçok hayvandan insana adapte oldukları için başlangıçta bu isimle verilebilir ama artık bu terminoloji tamamen terk edildi. Bunun yerine
H1N1 gibi harflerle isimlendiriliyor grip varyantları. Dolayısıyla böyle dememiz gerekiyor. Çünkü domuz gribi olunca bizim vatandaşımız başka anlamlar yüklüyor. Bu virüsün domuzla ilgisi yok.
H1N1 olsun veya diğer virüsler olsun aynı Kovid-19'da olduğu gibi
risk grupları açısından gerçekten önem arz ediyor. Kim bu risk grupları? Başta gebeler, ileri yaştakiler 65 yaş üstündekiler, kronik akciğer hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler, bağışıklığı baskılayıcı ilaç tedavisi görenler, AIDS hastaları ve küçük çocuklar grip açısından risk gruplarını oluşturuyor. Bu risk grubundaki kişilerin aşılı olmaları çok önemli ağır enfeksiyon geçirmemeleri adına.
NEDEN ARTTI?
Normalde biz grip aşılarını
Eylül – Ekim ayından itibaren öneriyoruz ama ülkemizde grip sezonu yılbaşından sona genellikle başlıyor. Nitekim bu sene de böyle oldu. Mart – Nisan sonuna kadar devam edebiliyor genellikle. Geçen sene hiç grip vakası görmedik çünkü insanlar korkudan gerçekten tedbirlere tam uyuyorlardı maske mesafeye uyuyorlardı. Maske ve mesafe grip başta olmak üzere tüm solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonları engelliyor zaten.