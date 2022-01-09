Domuz gribi (H1N1) arttı mı? H1N1 virüsü nedir? Belirtileri neler? Kovid-19'dan farkı ne? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık...

RİSK GRUPLARI KİMLER?

Zaten biz genellikle hekimler domuz gribi kelimesini kullanmıyoruz bu çünkü çok anlamsız bir kelime. Grip virüsleri birçok hayvandan insana adapte oldukları için başlangıçta bu isimle verilebilir ama artık bu terminoloji tamamen terk edildi. Bunun yerine H1N1 gibi harflerle isimlendiriliyor grip varyantları. Dolayısıyla böyle dememiz gerekiyor. Çünkü domuz gribi olunca bizim vatandaşımız başka anlamlar yüklüyor. Bu virüsün domuzla ilgisi yok.

H1N1 olsun veya diğer virüsler olsun aynı Kovid-19'da olduğu gibi risk grupları açısından gerçekten önem arz ediyor. Kim bu risk grupları? Başta gebeler, ileri yaştakiler 65 yaş üstündekiler, kronik akciğer hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler, bağışıklığı baskılayıcı ilaç tedavisi görenler, AIDS hastaları ve küçük çocuklar grip açısından risk gruplarını oluşturuyor. Bu risk grubundaki kişilerin aşılı olmaları çok önemli ağır enfeksiyon geçirmemeleri adına.