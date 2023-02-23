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Haberler Galeri DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

Mart ayında gerçekleşecek olan yeni ay ve dolunay tarihleri araştırılmaya başlandı. Burçlara etkisi özellikle merak edilen dolunay ile birlikte burçlar başak burcunun etkisinin altına girecek. Yay, Aslan, Akrep, Koç gibi burçlar nasıl etkilecek? Mart dolunayının burçlara etkisi ne olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 23:25
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DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

Mart ayında gerçekleşecek olan yeni ay ve dolunay tarihleri araştırılmaya başlandı. Burçlara etkisi özellikle merak edilen dolunay ile birlikte burçlar başak burcunun etkisinin altına girecek. Ayrıca Mart ayının dolunayı genellikle solucan ayı olarak bilinmektedir. Peki neden solucan ay deniliyor? Mart dolunayının burçlara etkisi ne olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

YENİ AY NASIL OLUŞUR?

Ay'ın ilk evresine verilen isim yeni aydır. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama geldiğinde gerçekleşir. Ay, bu aşamada Dünya'dan görülemez. Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü insanların göremeyeceği bir konumda bulunur.

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DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

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DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

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DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?

2023 MART AYI DOLUNAYI NE ZAMAN?

Mart ayında dolunay, 7 Mart Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede kendini gösterecek.