29 Temmuz 2023, Cumartesi
Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘bu kadarına da pes’ dedirtti! Bu numaraları sakın açmayın!
Son günlerde dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Türkiye'de yaygınlaşan ve birçok kişinin telefonuna gelen bu aramalara cevap verildiği takdirde neler olacağını anlatan Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu çarpıcı detaylara da yer verdi.
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:46
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