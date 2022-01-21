21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

"Türkiye'de en çok sevilen çorba" araştırmasının sonucunda kelle paça zirvede yer aldı. Peki bu çorbanın tercih edilme nedeni ne? Antibiyotik deposu kelle paça çorbası nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. İşte ustasından kelle paça çorbası tarifi...

A Haber
Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 09:10
  • 1
  • 65
Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

Türkiye'nin çorba tercihi araştırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 65
Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

Yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası zirvede yer aldı.

  • 3
  • 65
Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

KELLE PAÇA NASIL YAPILIR?

- Kelle paça kuzunun kellesinden yapılır. Kellesi soyulur. Bir gün akşama kadar suda bekletilir kanı akar. Ondan sonra kazana yerleştirilir.

  • 4
  • 65
Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

- Kazanda 8 saat gibi bir zaman yavaş ateşte kaynar. Kaynadıktan sonra etini kemiğinden ayırırız. Orijinal suyuyla beraber bu şekilde kaynatarak ikram ederiz.

  • 5
  • 65
Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

Kelle paça çorbasının yanında olmazsa olmazlar da var.