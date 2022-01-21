Doktorun reçeteye yazamadığı eczanede satılmayan ilaç! Kelle paça nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

"Türkiye'de en çok sevilen çorba" araştırmasının sonucunda kelle paça zirvede yer aldı. Peki bu çorbanın tercih edilme nedeni ne? Antibiyotik deposu kelle paça çorbası nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. İşte ustasından kelle paça çorbası tarifi...