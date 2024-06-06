06 Haziran 2024, Perşembe
Doktorun hobisi görenleri şaşkına çeviriyor | 1 diş hediye sarımsak ile başladı şimdi Türk tarımına kazandırmak istiyor
Dünyanın farklı yerlerinde yetişen bazı bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor. Adana'da 58 yaşındaki aile hekimi doktor Ali Tuna, arkadaşından hediye olarak aldığı 1 diş sarımsağı hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde ederken yeni hedefini açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:53
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