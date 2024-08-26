26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

Ankara'da özel bir hastanede çalışan kardiyoloji uzmanı doktor Rahşan Turan, çalıştığı hastaneye meme kanseri şüphesiyle başvuruda bulundu. Hastanenin iki ayrı bölümünde kendisine yanlış teşhis konulan turan göğüslerini kaybetti. Talihsiz doktor yaşananların ardından hastane ile ilgili 2 kez suç duyurusunda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:16
Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! Bir şey olmaz dediler kanser çıktı

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Rahşan Turan (50), 2 Haziran 2022'de sol memesinde kitle fark etti. Meme kanseri şüphelenen 2 çocuk annesi Turan, kendisinin de 2019'dan beri çalıştığı Ankara'daki bir özel hastanenin Genel Cerrahi bölümüne başvurdu.

Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! Bir şey olmaz dediler kanser çıktı

3 ay arayla 2 kez tetkik yapılan Turan'da herhangi bir rastlanılmadığı söylendi. Turan, şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi şikayetlerinin artarak devam etmesi nedeniyle 22 Eylül'de aynı hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları servisine başvurdu. Buradaki tetkiklerin ardından Turan'a antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! Bir şey olmaz dediler kanser çıktı

FARKLI HASTANEYE BAŞVURUNCA KANSERİ ÖĞRENDİ
Sabah'ın haberine göre durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi kötüye gittiğini fark eden Turan, farkı bir özel hastaneye daha müracaat etti. Buradaki tetkiklerde ise durumun ciddi olduğu ve acilen biyopsi yapılması gerektiği söylendi.

Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! Bir şey olmaz dediler kanser çıktı

Kendi çalıştığı hastanede biyopsi yaptıran Turan'ın meme kanseri olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Turan'ın göğüsleri alındı.

Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! Bir şey olmaz dediler kanser çıktı

Yanlış teşhis nedeniyle tedavinin geç başlaması sonucu göğüslerini kaybeden Turan, hastanedeki işinden ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.