Doktoru olduğu hastane yanlış teşhis koydu 2 göğsünü de kaybetti! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

FARKLI HASTANEYE BAŞVURUNCA KANSERİ ÖĞRENDİ

Sabah'ın haberine göre durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi kötüye gittiğini fark eden Turan, farkı bir özel hastaneye daha müracaat etti. Buradaki tetkiklerde ise durumun ciddi olduğu ve acilen biyopsi yapılması gerektiği söylendi.