Doktor ultrason ekranına bakınca gözlerine inanamadı 👨⚕️ Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟
Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yaşanan olay herkesi şoke etti. sivrisinek ısırığı sonucu hayatı kabusa dönen 26 yaşındaki adam doktora gitti. Genç adamı kontrol eden doktorlar hastanın ultrason sonuçlarını görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 08.09.2023
10:18
Hindistan'da meydana gelen olay sosyal medyayı salladı. Şişme şikayeti ile hastaneye başvuran adı açıklanmayan adamın skrotumunu mercek altına doktorlar gördükleri manzara sonrasında adeta şoke oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, doktorlar hastanın skrotumunda hareket eden doğrusal yapılar keşfetti.
HEMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hastaya lenfatik filaryaz teşhisi kondu ve üç haftalık bir anti-parazitik ilaç kürü ile tedavi altına alındı.
Nadir görülen enfeksiyon, New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan bir vaka raporu ile ortaya çıktı. Hastayı muayene eden Max Süper Özel Hastanede kıdemli tıbbi danışman olan Dr. Amit Sahu, ultrasonda 'doğrusal yapıların hareket ettiğini' söyledi.
DOKTORLAR ADINI KOYDU: DANS EDEN DÜZİNELERCE SOLUCAN
Sahu gözlemledikleri hareket eden doğrusal yapılar için 'dans edecen düzinelerce solucan' ifadesini kullandı. Sahu, 'Lenf sistemine göç ederek kanalların genişlemesine ve işlev bozukluğuna neden oldular' dedi.