12 Mayıs 2022, Perşembe
Doğum oranında dikkat çeken istatistik! TÜİK verileri açıkladı
Son dakika haberine göre: TÜİK, Türkiye'nin 2021 doğum istatistiklerini çıkardı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerin cinsiyeti, doğdukları yerlere göre çıkartılan listede dikkat çeken detaylar göze çarpıyor. Türkiye'de en çok bebek hangi ilimizde dünyaya geldi? Erkek bebeklerin kız bebeklere oranı ne oldu? İşte dilkat çeken detaylar.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:11
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