Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

Türkiye'nin gözde turistik rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, 2023-2024 sezonu için seyahat severlerin dikkatini çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun müjdesiyle birlikte, Doğu Ekspresi seferlerine yönelik heyecan artıyor. Bu eşsiz tren yolculuğunu deneyimlemek isteyen vatandaşlar ve turistler, sefer başlangıç tarihleri ve bilet fiyatları hakkında araştırmalara hız vermiş durumdalar. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor?