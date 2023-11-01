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Haberler Galeri Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

Türkiye'nin gözde turistik rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, 2023-2024 sezonu için seyahat severlerin dikkatini çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun müjdesiyle birlikte, Doğu Ekspresi seferlerine yönelik heyecan artıyor. Bu eşsiz tren yolculuğunu deneyimlemek isteyen vatandaşlar ve turistler, sefer başlangıç tarihleri ve bilet fiyatları hakkında araştırmalara hız vermiş durumdalar. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 22:49
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Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

Türkiye'nin ünlü tren seferlerinden Doğu Ekspresi, 2023-2024 sezonu için seferlerine hazırlanıyor. Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları, seyahat sınıflarına ve tercih edilen vagonlara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

SATIŞLAR BAŞLADI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 11 Aralık'ta, bilet satışları ise 1 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Uraloğlu "Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup;

düşük dönem oda ücreti 6 bin lira,

normal dönem oda ücreti 8 bin lira

yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

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Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

DOĞU EKPRESİ GÜZERGAHI

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.

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Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...

SEFER SAATLERİ

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55,

Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı.