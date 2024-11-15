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Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

Bilecik'in İnhisar ilçesi, deve dişi narı ile hasat coşkusunu yaşıyor. Bölgenin verimli topraklarında yetişen bu özel nar türü, hem lezzeti hem de sağlık açısından güvenilirliğiyle dikkat çekiyor. Rekoltenin yüksek olduğu bu yıl, üreticiler için sevindirici tablo sunuyor. 3 bin dekar alandan bu yıl 10 bin ton ürün alınması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:10
Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

İnhisar'da yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen deve dişi nar, tatlı ve sulu yapısıyla Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Bu yıl, bölgede 10 bin ton nar hasadı bekleniyor. Üretici Murat Güler, tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen narlarda hiçbir kimyasal madde kullanılmadığını belirterek, "Organik sertifikalıdır ve yenilebilecek en organik bir meyvedir, hiçbir ilaç istemez. Kabuğu acı olduğundan dolayı içerisine hiçbir şekilde kurt giremez. O yüzden gönül rahatlığı ile yenilebilecek en güzel meyvedir" dedi.

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

İnhisar ilçesi nar hasadı ile Türkiye'nin dört bir yanına lezzet taşıyor. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya ve Eskişehir gibi büyük şehirlere nar gönderiyor.

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

Deve dişi narı, sofralık tüketimin yanı sıra lokum ve meyve suyu yapımında da değerlendiriliyor. İnce kabuklu ve iri taneli yapısıyla hem tüketicilerin hem de üreticilerin yüzünü güldüren bu nar çeşidi, adeta doğal bir sağlık deposu.

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

İnhisar'ın Narı Başka

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ise narın kalite ve lezzet açısından Türkiye'de eşi benzeri olmadığını vurguladı. Bölgede 3 bin dekar alanda deve dişi nar üretimi yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

"Deve dişi birinci sınıf sofralık kaliteli narımızı Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum. Çok iddialıyız buyurun gelin İnhisarın narını hep birlikte yiyelim. Geçen yıl düşük ve 3 bin 500, 4 bin ton civarında ide. Bu yıl 10 bin rekolte bekliyoruz. Verim çok güzel bu sene 10, 15 Lira arasında değişiyor fiyatları. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya, Eskişehir gibi çevre illerin tamamına biz nar gönderiyoruz" dedi.

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

Üreticilerin Umudu Yüksek

Bölgede 37 dönüm alanda 1.350 ağaçtan nar toplayan Murat Güler, bu yıl yaklaşık 40 ton verim beklediklerini söyledi. Ancak rekoltenin artmasıyla fiyatların düştüğünü belirten Güler, "Fiyatlar geçen sene 15 Lira civarındaydı bu sene 10 Lira civarında bu sene rekolte çok olduğundan dolayı mı artık biz anlayamadık onu geçen seneye göre yüzde 50 düşüş var fiyatlarda." dedi. Açıklamasına şu şekilde devam etti:

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

"Rekoltemiz iyi bu sene ondan çok memnunuz. Deve dişi nar olarak geçer tatlıdır. Cildi azıcık bozuktur deve dişi narının cildine bakmayacaksın içi bal gibi tatlıdır deve dişi narın. Buradan biz narları İstanbul, Adapazarı, Kayseri, Konya, İzmit'te gibi çok büyük illere nar gönderiyoruz"

Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor