Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor

İnhisar'da yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen deve dişi nar, tatlı ve sulu yapısıyla Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Bu yıl, bölgede 10 bin ton nar hasadı bekleniyor. Üretici Murat Güler, tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen narlarda hiçbir kimyasal madde kullanılmadığını belirterek, "Organik sertifikalıdır ve yenilebilecek en organik bir meyvedir, hiçbir ilaç istemez. Kabuğu acı olduğundan dolayı içerisine hiçbir şekilde kurt giremez. O yüzden gönül rahatlığı ile yenilebilecek en güzel meyvedir" dedi.