15 Kasım 2024, Cuma
Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor
Bilecik'in İnhisar ilçesi, deve dişi narı ile hasat coşkusunu yaşıyor. Bölgenin verimli topraklarında yetişen bu özel nar türü, hem lezzeti hem de sağlık açısından güvenilirliğiyle dikkat çekiyor. Rekoltenin yüksek olduğu bu yıl, üreticiler için sevindirici tablo sunuyor. 3 bin dekar alandan bu yıl 10 bin ton ürün alınması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:10