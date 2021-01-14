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Haberler Galeri Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı

Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı

Timsahın kaplumbağa avı herkesi hayrete düşürdü. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. YouTube üzerinden yayılan görüntülerde timsah bir kaplumbağayı yakalıyor ve öğle yemeği olması için midesine indirmeye çalışıyor. Anbean kameralara kaydedilen görüntülerin sonunda bakın ne oluyor!

Giriş Tarihi: 14.01.2021 05:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 05:02
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Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı

Doğal yaşam inanılmaz bir teste sahne oldu. Bir kaplumbağayı yakalayan timsah kabuğunu kırmaya çalıştı. Bakın bu mücadelenin sonunda ne oldu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı
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Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı
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Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı
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Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı

Timsah kaplumbağayı midesine indirmek için uzun süre uğraşıyor ama bir türlü başarılı olamıyor.