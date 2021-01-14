Doğal yaşam ilginç bir teste sahne oldu! Timsah kaplumbağanın kabuğunu kırabilir mi? Sonuç herkesi şaşırttı

Timsahın kaplumbağa avı herkesi hayrete düşürdü. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. YouTube üzerinden yayılan görüntülerde timsah bir kaplumbağayı yakalıyor ve öğle yemeği olması için midesine indirmeye çalışıyor. Anbean kameralara kaydedilen görüntülerin sonunda bakın ne oluyor!

Giriş Tarihi: 14.01.2021 05:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 05:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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