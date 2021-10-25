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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti

Son zamanların en çok izlenen videoları arasında doğada ilkel malzemelerle hayatta kalma görüntüleri yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesinde Tube Unique Wilderness isimli kanalıyla takipçilerine hayatta kalma videoları paylaşan bir kişi para harcamadan ev yaptı. Evin balkonunu havuza dönüştüren kişiyi görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:32
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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti

İlkel malzemelerle hayatta kalma videoları son zamanların en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen kişi bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti

Para harcamadan lüks ev inşa eden bu kişinin videosu 20 milyondan fazla izlendi.

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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti

O anları ise saniye saniye kayda alıp takipçileriyle paylaştı.

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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti