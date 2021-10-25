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Doğada ilkel malzemelerle para harcamadan ev yaptı! Balkonundaki havuz görenleri mest etti
Son zamanların en çok izlenen videoları arasında doğada ilkel malzemelerle hayatta kalma görüntüleri yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesinde Tube Unique Wilderness isimli kanalıyla takipçilerine hayatta kalma videoları paylaşan bir kişi para harcamadan ev yaptı. Evin balkonunu havuza dönüştüren kişiyi görenler şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:32Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:32