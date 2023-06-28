DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık araziye sahip olan ve 1980'de vefat eden İsmail Hakkı Dinçer ile Atiye Rengin Atamaz arasındaki ilişkiden 1965'te Armağan Şahin dünyaya geldi. Atiye Atamaz kızına bakamayınca başka bir aileye evlatlık verdi. Armağan Şahin gerçeği 19 yaşındayken öğrendi. Biyolojik babasının ölümünden 4 yıl sonra 1984'te Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 08:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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