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DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık araziye sahip olan ve 1980'de vefat eden İsmail Hakkı Dinçer ile Atiye Rengin Atamaz arasındaki ilişkiden 1965'te Armağan Şahin dünyaya geldi. Atiye Atamaz kızına bakamayınca başka bir aileye evlatlık verdi. Armağan Şahin gerçeği 19 yaşındayken öğrendi. Biyolojik babasının ölümünden 4 yıl sonra 1984'te Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 08:39
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DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Manisa'da yaşayan Atiye Atamaz yasak ilişki yaşadığı evli İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Atamaz, Dinçer'in resmi nikahlı eşinin de bu durumu öğrenmesi nedeniyle İzmir'e taşınmak zorunda kaldı.

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DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Atamaz, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen kızını 1965'te dünyaya getirdi. Armağan adını verdiği kızına bakamayınca başka bir aileye evlatlık verdi. Evlatlık verildiği ailede büyüyen Armağan Şahin, 19 yaşında geldiğinde gerçekleri öğrendi ve dünyası başına yıkıldı.

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DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

İsmail Hakkı Dinçer, 1980'de hayata gözlerini yumdu. Biyolojik babası İsmail Dinçer'in vefatından 4 yıl sonra Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı.

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DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

ZAMAN AŞIMINDAN DAVA DÜŞTÜ
Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi davanın bebeğin doğumundan en geç bir yıl içinde açılmadığı gerekçesiyle zaman aşımından dolayı dava reddedildi. Armağan Şahin'in avukatı yerel mahkeme kararına itiraz etti.

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DNA testiyle gelen servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Yargıtay'a yapılan itiraz kabul edilirken, bozma kararı sonrası Bu kez de Armağan Şahin'in avukatının ihmali nedeniyle dava açılmamış sayıldı. Armağan Şahin davanın Kırkağaç'ta yeniden görülmesi için hukuki girişimde bulundu.