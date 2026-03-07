Diyetisyenlere göre böbrek sağlığını destekleyen çay: Taş oluşumunu önlüyor

Diyetisyenlere göre yeşil çay, içerdiği antioksidanlar sayesinde böbrek sağlığını destekleyebilir. Özellikle EGCG adlı bileşik, böbrek fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlıyor, taş oluşumunu önlüyor.

Yeşil çay, diyetisyenlerin böbrek sağlığını destekleyebilecek içecekler arasında öne çıkardığı seçeneklerden biri olarak gösteriliyor. Antioksidan bileşenleri ve sıvı alımına katkısı sayesinde böbrek fonksiyonlarını destekleyebileceği belirtilen yeşil çayın, özellikle dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi öneriliyor.

YEŞİL ÇAY BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR Böbrekler insan vücudunda gün boyunca çalışarak kanı filtreler, atık maddeleri uzaklaştırır ve elektrolit dengesini düzenler. Uzmanlara göre günlük sıvı tüketimi böbreklerin sağlıklı çalışması için temel unsurlardan biridir. Beslenme uzmanı Brigitte Zeitlin, suyun yanı sıra yeşil çayın da böbrek sağlığını destekleyebilecek içecekler arasında yer aldığını belirtiyor. Yeşil çayda bulunan antioksidan bileşikler, özellikle de epigallocatechin gallate (EGCG), hücresel hasara karşı koruyucu etki gösterebilir.

Böbrek sağlığı alanında çalışan diyetisyen Jen Hernandez ise yeşil çayın böbrek fonksiyonları üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaların büyük bölümünün laboratuvar ve hayvan deneylerine dayandığını belirtiyor. Elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu ifade eden Hernandez, insanlarda yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre yeşil çay destekleyici bir içecek olarak değerlendirilebilir, ancak tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemelidir.

HİDRASYONA KATKI SAĞLAYARAK BÖBREKLERİ DESTEKLİYOR Yeterli sıvı tüketimi, böbrek taşı oluşumunun önlenmesinde önemli rol oynar. Vücuttaki atık maddelerin idrar yoluyla atılmasını kolaylaştırır ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Sade su içmekte zorlanan kişiler için çay, alternatif bir içecek olarak değerlendirilebiliyor. Uzmanlara göre günlük sıvı tüketiminde 8 ila 10 bardak su hedeflenirken, bunun 3-4 bardağı şekersiz çaydan oluşabilir.