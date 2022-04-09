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Haberler Galeri Diyarbakır'daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

Diyarbakır'daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

Diyarbakır'da taciz iddiasıyla önce darp edilen ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetinin detaylarına ulaşıldı. Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkarken, dedektifler sahaya indi. Emniyet büronun dedektifleri katliamın nedeninin taciz iddiası dışında bir konu da olabileceğini düşünüyor. Araştırmaların kapsamı genişlerken, tüm detaylar titizlikle inceleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.04.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 14:52
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Diyarbakır’daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan günü 40 yaşındaki 18 yıllık evli Ergün Arslan'ın 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile sonucu öldürülmesine ilişkin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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Diyarbakır’daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

KAMERALAR TEK TEK İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerini tam olarak gören kameraların olmadığı öğrenilirken, 'meçhul kişi' olarak tanımlanan 'bıyıklı' kişinin bulunması amacıyla bölgeye yakın 20 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 'özel ekip', olayı tüm detaylarıyla incelerken, alanlarında uzman olan polisler saha çalışması başlattı.

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Diyarbakır’daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

'FOTOĞRAF ÇEKİLDİ' İDDİASI

Polisin halen kimliğini belirleyemediği ve her yerde aranan söz konusu kişinin, cinayetten 3 önce yengesinin evinin bulunduğu Sur ilçesine gelen 13 yaşındaki G.S. ile 'Fotoğraf çekildi' gerekçesiyle tartıştığı belirlendi. Anzele Parkı'nda yaşanan olay sırasında çığlıklar atarak yengesine seslenen G.S.'ye bağırıp hakaret eden aranan kişi, çevredekilerinde tepkisi üzerine olay bölgesinden uzaklaştı.

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Diyarbakır’daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

16 YAŞINDAKİ S.D. BIÇAKLAMIŞTI

Olay sırasında herhangi bir fiziki ya da sözlü bir taciz olayının olmadığı belirtilirken, kız çocuğu fotoğrafının çekildiği iddiasıyla tepki gösterdiği belirlendi. Bu olaydan 3 gün sonra aynı yere gidip fotoğraf çeken Ergün Arslan, tacizci iddiasıyla bir grup tarafından darp edildiği sırada grubun içerisinden 16 yaşındaki S.D.'nin bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

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Diyarbakır’daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

DEDEKTİFLER SAHAYA İNDİ! BU KONUNUN ÜZERİNDE DURULUYOR

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, taciz ve fotoğraf iddialarının Arslan'ın farklı bir nedenden dolayı da cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruyor.