Diyarbakır’daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?

16 YAŞINDAKİ S.D. BIÇAKLAMIŞTI

Olay sırasında herhangi bir fiziki ya da sözlü bir taciz olayının olmadığı belirtilirken, kız çocuğu fotoğrafının çekildiği iddiasıyla tepki gösterdiği belirlendi. Bu olaydan 3 gün sonra aynı yere gidip fotoğraf çeken Ergün Arslan, tacizci iddiasıyla bir grup tarafından darp edildiği sırada grubun içerisinden 16 yaşındaki S.D.'nin bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.