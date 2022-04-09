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Diyarbakır'daki Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme! Dikkat çeken dedektif raporu! İnfaz mı edildi?
Diyarbakır'da taciz iddiasıyla önce darp edilen ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetinin detaylarına ulaşıldı. Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkarken, dedektifler sahaya indi. Emniyet büronun dedektifleri katliamın nedeninin taciz iddiası dışında bir konu da olabileceğini düşünüyor. Araştırmaların kapsamı genişlerken, tüm detaylar titizlikle inceleniyor.