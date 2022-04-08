08 Nisan 2022, Cuma
Diyarbakır’da 'Tacizci' iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
Diyarbakır Emniyeti, tacizci olduğu iddia edilerek katledilen Ergün Arslan'ın faillerinin bulunması için özel ekip kurdu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği öne sürülerek önce dövülen, akabinde de bıçakla katledilen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 08:49
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay