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Haberler Galeri Diyarbakır’da 'Tacizci' iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

Diyarbakır’da 'Tacizci' iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

Diyarbakır Emniyeti, tacizci olduğu iddia edilerek katledilen Ergün Arslan'ın faillerinin bulunması için özel ekip kurdu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği öne sürülerek önce dövülen, akabinde de bıçakla katledilen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 08:49
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayetin tüm ayrıntıyla çözülmesi için "özel ekip" kurdu. Ergün Arslan'ın katledildiği gün taciz olayının olmadığı tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

"FOTOĞRAFIMI ÇEKEN BU DEĞİL, BIYIKLI BİRİYDİ"

Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı.

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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

"SON NEFESİNDE 'ORUÇLUYUM' DİYEREK SUYU İÇMEYİ KABUL ETMEDİ"

"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, açıklamada şunları söyledi:

"Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, son nefesinde bile kelime-i şehadet getirmiş.

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Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay
Diyarbakır’da ‘taciz’ iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

"AĞABEYİMİ BİR İFTİRA UĞRUNA ÖLDÜRENLER…"

Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir. Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz, gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır."