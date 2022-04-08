Diyarbakır’da 'Tacizci' iftirası ile öldürülmüştü! Dehşete düşüren cinayette flaş detay

"AĞABEYİMİ BİR İFTİRA UĞRUNA ÖLDÜRENLER…"

Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir. Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz, gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır."